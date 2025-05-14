Психолог Метальникова: подготовка в группе поможет лучше усвоить материал к ЕГЭ

Подготовка к экзаменам — сложный процесс, чтобы лучше усвоить материал, можно использовать специальные приложения или работать в группе одноклассников. Об этих и других лайфхаках при подготовке к ЕГЭ и другим испытаниям рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова.
— Можно собраться с одноклассниками, обсудить с ними всю необходимую информацию. Потому что всегда лучше запоминается, когда проговаривается, — считает специалист.
Она уточнила, что важно начинать готовиться заранее и по частям, а не за одну ночь. Перед экзаменом психолог советует хорошо выспаться, так как отдых помогает мозгу структурировать полученные данные.
Ранее KP.RU рекомендовал учащимся, чтобы понять, на каких темах по каким предметам нужно сосредоточиться, стоит сдать пробный экзамен. Во многих городах сейчас есть Центры независимой диагностики, куда можно записаться на пробные экзамены по любым предметам. Эти результаты не засчитываются при поступлении в вузы, зато можно пройти всю процедуру, включая металлоискатели, охранников, камеры наблюдения и выход в туалет только с сопровождающим.