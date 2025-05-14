Психолог Метальникова: подготовка в группе поможет лучше усвоить материал к ЕГЭ

Ранее KP.RU рекомендовал учащимся, чтобы понять, на каких темах по каким предметам нужно сосредоточиться, стоит сдать пробный экзамен. Во многих городах сейчас есть Центры независимой диагностики, куда можно записаться на пробные экзамены по любым предметам. Эти результаты не засчитываются при поступлении в вузы, зато можно пройти всю процедуру, включая металлоискатели, охранников, камеры наблюдения и выход в туалет только с сопровождающим.