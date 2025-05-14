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Reuters: Трамп отказался от поездки в Стамбул для участия в переговорах Украины и РФ

Американский лидер Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в Reuters.

Американский лидер Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в Reuters.

— Президент Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной, — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что глава Украины Владимир Зеленский уже вылетел в Анкару. 15 мая у него должна состояться встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Недавно в офисе украинского лидера также отметили, что переговоры по конфликту на Украине, которые пройдут 15 мая в Стамбуле, не будут иметь никакого смысла без личного присутствия президента России Владимира Путина.

При этом российский лидер уже утвердил состав делегации, которая отправится на встречу в Турцию. Ее будет возглавлять помощник президента РФ Владимир Мединский.

Кроме того, Киев также раскрыл состав своей делегации, которая поедет на переговоры с Россией. В нее вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.