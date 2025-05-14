Помогут быть счастливыми: раскрыта неочевидная польза бананов

Бананы давно уже стали привычным фруктом на столе россиян, однако, далеко не всем известно, как много пользы для здоровья они могут принести. О неочевидных свойствах бананов сообщила в разговоре с изданием aif.ru нутрициолог Мария Клетанина.
— В бананах содержится много калия, это помогает нам регулировать уровень стресса и в целом улучшать работу сердца. Еще это естественный антидепрессант, потому что во фруктах содержится триптофан, вещество — основа синтеза гормона счастья, — рассказала эксперт.
По ее словам, бананы усваиваются лучше других фруктов, ведь в них нет грубой клетчатки. Кроме того, бананами можно заменять сладости и десерты во время поста или диеты, добавила специалист.
Ранее сайт «Страсти» предупредил, что в бананах содержится много крахмала и фруктозы, последней злоупотреблять нельзя. В противном случае есть риск нажить жировой неалкогольный гепатоз печени. Поэтому, по данным экспертов, норма бананов для здорового человека с хорошим метаболизмом два фрукта два-три раза в неделю. Причем небольших.
Кроме того, употребление бананов нежелательно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и синдромом раздраженного кишечника, сообщил телеканал «Царьград».