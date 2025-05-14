Дачникам рассказали, что сажать в огороде в мае

KP.RU отметил, что в климатических условиях Московского региона большинство цветов выращивают рассадным способом. Посев начинается с конца февраля и продолжается до конца марта. Сроки посева зависят от вида однолетников. Но если в магазинах или садовых центрах приобретается цветущая рассада, то важно понимать, что она нуждается в более-менее стабильной температуре воздуха, желательно, чтобы среднесуточная была не ниже 12 градусов.