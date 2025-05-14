Дачникам рассказали, что сажать в огороде в мае

В мае, когда почва достаточно прогревается, можно начинать высаживать в почву некоторые культуры, например салаты, фасоль или горох. Об этом рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова.
— В мае можно посеять бобовые культуры, такие как фасоль и горох, кукурузу. Не стоит забывать и о таких культурах, как кабачки, тыквы и огурцы. Эти растения также эффективно проявляются, если их сеять в конце весны, — сообщила специалист.
Эксперт добавила, что в мае также можно сажать поздние сорта редиса, репы и шпината.
KP.RU отметил, что в климатических условиях Московского региона большинство цветов выращивают рассадным способом. Посев начинается с конца февраля и продолжается до конца марта. Сроки посева зависят от вида однолетников. Но если в магазинах или садовых центрах приобретается цветущая рассада, то важно понимать, что она нуждается в более-менее стабильной температуре воздуха, желательно, чтобы среднесуточная была не ниже 12 градусов.