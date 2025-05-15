Что можно и нельзя делать в день Бориса и Глеба 15 мая, которых называют Сеятели

Православная церковь 15 мая вспоминает святых Бориса и Глеба. В народе празднуют день Бориса и Глеба. Однако существует еще одно название — Сеятели. Все дело в том, что с названной даты было принято сеять теплолюбивые растения.
Что нельзя делать 15 мая.
Запрещено тратить все деньги. Согласно приметам, в скором времени их придется просить. Нельзя пересчитывать деньги после заката. Предки верили, что подобное может спровоцировать финансовые трудности.
Что можно делать 15 мая.
По традиции, было принято проводить ярмарки, где старались продать товары как можно выгоднее. Считалось, что это окажет влияние на хорошие продажи в будущем.
Согласно приметам, пение соловьев указывает на летнюю погоду в ближайшее время. Ветреная погода предупреждает о прохладном лете. В том случае, если небо на восходе ясное, то лето будет дождливым.
Тем временем белорусов предупредили о массовом вылете мошек в мае 2025 года: «Укусы болезненны и токсичны».
Ранее мы писали, что белорусская молодая картошка появилась на Комаровке по 10 рублей за кило.
Вместе с тем Белгидромет сказал про холод и сильные дожди в Беларуси: «Не приходится рассчитывать на тепло и в ближайшее время».
А синоптик Дмитрий Рябов дал надежду на потепление в Беларуси на неделе с 12 по 18 мая.