Народный календарь. Как защитить урожай от сглаза на Арину Рассадницу, 18 мая

Православные христиане 18 мая чтут память Ирины (в русской традиции — Арины) Македонской, которая стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. Она родилась в I веке в семье язычника Ликиния, правителя одной из областей в Македонии. Когда ее отец оставил свой пост, на его место пришел другой правитель — Седекия, который решил начать гонения против христиан. Истязаниям подверглась и Ирина, однако вреда ей это не причинило. Она прожила долгую жизнь и прославилась способностью исцелять больных.
На Руси эту дату прозвали Ирина (Арина) Рассадница, так как 18 мая было принято заниматься рассадой на грядках. В этот день в основном сажали капусту и огурцы. Считается, что посадкой 18 мая должна заниматься именно женщина, причем делать это надо в полном одиночестве и молча, иначе урожай могут сглазить. Первый росток капусты накрывали большим горшком, а сверху — белой скатертью. По народной примете это поможет урожаю быть таким же белым, тугим и большим.
Приметы погоды:
Кошка ест траву — значит будет дождь.
Птицы не поют — погода может испортиться.
После полива вода быстро впиталась в землю — лето будет засушливым.
Именины отмечают: Ирина (Арина), Адриан, Яков.