Народный календарь. Как защитить урожай от сглаза на Арину Рассадницу, 18 мая

На Руси эту дату прозвали Ирина (Арина) Рассадница, так как 18 мая было принято заниматься рассадой на грядках. В этот день в основном сажали капусту и огурцы. Считается, что посадкой 18 мая должна заниматься именно женщина, причем делать это надо в полном одиночестве и молча, иначе урожай могут сглазить. Первый росток капусты накрывали большим горшком, а сверху — белой скатертью. По народной примете это поможет урожаю быть таким же белым, тугим и большим.