День «лакоманьяка» и День дарения цветов: какие праздники отмечают в России и мире 15 мая

В День дарения цветов у флористов заказывают как большие композиции, так и миниатюрные букеты, а также цветы в горшках, и дарят их другим людям. Не имеет значения, кому дарить цветы в этот день: женщине или мужчине, романтическому партнеру, члену семьи или другу, знакомому или незнакомому человеку. При этом в разных странах чаще всего дарят разные цветы: в США это розы, в Бразилии — орхидеи, во Франции — лилии, в Китае — пионы, в Нидерландах — тюльпаны.