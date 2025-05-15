День «лакоманьяка» и День дарения цветов: какие праздники отмечают в России и мире 15 мая

15 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День «лакоманьяка», День дарения цветов и День соломенной шляпы.
День «лакоманьяка».
День «лакоманьяка» появился в 2016 году по инициативе одного российского интернет-магазина лака для ногтей. Этот праздник отмечают женщины, увлеченные маникюром и коллекционированием лака для ногтей — именно их прозвали «лакоманьяками» или «лакоманами». В этот день организуются встречи, где «лакоманьяки» общаются и демонстрируют свои коллекции лака.
День дарения цветов.
В День дарения цветов у флористов заказывают как большие композиции, так и миниатюрные букеты, а также цветы в горшках, и дарят их другим людям. Не имеет значения, кому дарить цветы в этот день: женщине или мужчине, романтическому партнеру, члену семьи или другу, знакомому или незнакомому человеку. При этом в разных странах чаще всего дарят разные цветы: в США это розы, в Бразилии — орхидеи, во Франции — лилии, в Китае — пионы, в Нидерландах — тюльпаны.
День соломенной шляпы.
День соломенной шляпы символизирует переход от зимней одежды к летней. В эту дату люди надевают данный головной убор, устраивают уличные парады, проводят конкурсы на самую красивую соломенную шляпу, а музеи моды и другие организации устраивают тематические выставки.