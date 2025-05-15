Сложное здание: Хабенский и Цыпкин в МХТ поставили сказку для взрослых

Для реализации затеи Хабенский привлек писателя Александра Цыпкина, для которого этот проект стал первым драматургическим опытом на сцене Художественного театра. Изначально его текст писался по кинозаконам и задумывался как сценарий. Видимо, из-за того что Хабенский делает большие паузы между работами в кино, посвящая свое время руководству МХТ имени Чехова, коллеги решили далеко не ходить — поэкспериментировать и снять фильм в театре. Тем более что Константин Юрьевич мечтал о короткометражке по историям, которые копились у него давно, но что-то не складывалось. В итоге возникла авантюрная мысль сделать из всего задуманного спектакль, а заодно зафиксировать его на камеру — так родился синтез театра и кино.