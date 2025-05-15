Календарь на 15 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Когда князь Владимир скончался, его старший сын Святополк объявил себя великим князем Киевским. В это время Борис возвращался из похода против печенегов, и дружина стала упрашивать его отправиться в Киев и заявить свои права на престол. Однако Борис отказался, сказав, что никогда не поднимет руку на брата. Тем временем Святополк решил действовать первым: чтобы обезопасить свою власть, приказал расправиться с Борисом. Позже он подослал убийц и к Глебу. Несмотря на то, что оба брата знали о замыслах старшего, они не стали сопротивляться убийцам, показав, что нельзя воздавать злом за зло.