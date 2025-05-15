Календарь на 15 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

15 мая во всем мире отмечают День семей и День климата. В России в этот четверг напоминают о важности защиты рек и водоемов, а в столице начинают праздновать 90-летие Московского метрополитена. Православные верующие чтят память первых русских святых — князей Бориса и Глеба. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 15 мая.
* ~Международный день семей~
Этот праздник был учрежден по инициативе ООН в 1993 году. Главной задачей даты было привлечь внимание общества к проблемам семьи, напомнить о том, что это одна из основ общества, и от ее благополучия зависит стабильность всего государства. В этот день важно не только задуматься о важности крепких семейных связей, но и обратить внимание на здоровье и благополучие близких.
* ~Международный день климата~
Этот неофициальный экологический праздник призван привлечь внимание к одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством, — глобальному потеплению и масштабному изменению климата. Как отмечают метеорологи, за последние 35 лет климатические изменения на планете резко ускорились. Среди наиболее очевидных и разрушительных последствий глобального потепления — усиление экстремальных погодных явлений, таяние ледников и повышение уровня моря, угроза биоразнообразию и продовольственной безопасности. Ежегодно в честь Международного дня климата в России и других странах мира проходят экологические конференции, семинары, обучающие лекции.
* ~Международный день осведомленности о мукополисахаридозах~
Цель этой даты — распространить знания о мукополисахаридозах, группе тяжелых генетических заболеваний. При этих недугах из-за нехватки ферментов поражается соединительная ткань, что приводит к множественным нарушениям в работе опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, органов зрения и слуха. Чем раньше диагностировать болезнь — тем больше шансов на успешное лечение.
* ~Единые дни защиты малых рек и водоемов~
15 мая в России стартует ежегодная акция — Единые дни защиты малых рек и водоемов. Мероприятие запустило добровольное объединение общественных экологических организаций из 23 регионов «Сеть российских рек». На протяжении месяца на всей территории страны будут проходить мероприятия по очистке водоемов от мусора.
* ~90-летие Московского метрополитена~
В этот четверг столичное метро отпразднует 90-летний юбилей — столичная подземка была запущена 15 мая 1935 года. Мероприятия в честь круглой даты продлятся до 18 мая. В эти дни можно будет покататься на ретропоезде и полюбоваться выставкой ретровагонов, а на станции «Сокольники» воссоздадут сцену открытия первого участка метрополитена.
* ~Дeнь гopнoгo бeгa в Ρoccии~
История горного бега восходит к 1064 году: именно тогда в Шотландии появились первые записи о таких соревнованиях. Сегодня горные забеги популярны по всему миру, в том числе и в России. 15 мая по традиции в разных регионах нашей страны пройдут тематические состязания.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 мая в других странах.
День дерева — Индия. Этот относительно молодой праздник был учрежден в индийском городе Хайдарабад в 2016 году в знак протеста против планов правительства вырубить тысячи деревьев вокруг национального парка. С тех пор каждый год 15 мая индийцы собираются, чтобы позаботиться о деревьях, сделать селфи в парках, обвить ветви священной красной индийской нитью.
День нейлоновых чулок — США. Этот необычный праздник учрежден в честь важнейшей детали женского гардероба. Сегодня нейлоновые чулки признаны одним из самых полезных и модных аксессуаров.
Фecтивaль мaльвы Aoй-мaцуpи — Япония. Aoй-мaцуpи — один из крупных фестивалей, который традиционно проводится в бывшей столице, городе Киото. Его происхождение связано с древней легендой: однажды в благодарность за избавление от наводнений и дождей японцы преподнесли в дар богам листья мальвы. С давних времен считалось, что они обладают чудесной силой и предотвращают стихийные бедствия. 15 марта в Киото проходят красочные шествия и различные культурные мероприятия.
Религиозные праздники 15 мая.
* Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба.
Борис и Глеб были младшими сыновьями крестителя Руси, великого Киевского князя Владимира. Они стали первыми русскими святыми, канонизованными как Русской, так и Константинопольской церковью. Борис и Глеб получили хорошее образование, были воспитаны в христианском благочестии, отличались добротой и милосердием. Еще при жизни отца Борис получил в удел Ростов, а Глеб — город Муром.
Когда князь Владимир скончался, его старший сын Святополк объявил себя великим князем Киевским. В это время Борис возвращался из похода против печенегов, и дружина стала упрашивать его отправиться в Киев и заявить свои права на престол. Однако Борис отказался, сказав, что никогда не поднимет руку на брата. Тем временем Святополк решил действовать первым: чтобы обезопасить свою власть, приказал расправиться с Борисом. Позже он подослал убийц и к Глебу. Несмотря на то, что оба брата знали о замыслах старшего, они не стали сопротивляться убийцам, показав, что нельзя воздавать злом за зло.
* День иконы Богородицы Путивльская.
Это название носили сразу два образа: один хранился в Путивльском Молченском монастыре, а другой — в храме Воскресения Христова города Путивля. В разное время на городских воротах происходило чудесное явление этих икон, и они неоднократно защищали Путивль от нашествия татар и шведов. После революции первообраз чудотворной иконы был утрачен. Сохранились лишь иллюстрации в дореволюционных книгах. Сегодня список с Путивльской иконы Пресвятой Богородицы хранится в Путивльском Преображенском соборе.
Народные праздники и приметы 15 мая.
* Борис и Глеб Сеятели.
Первых русских святых Бориса и Глеба почитали в народе и считали заступниками русской земли. В этот день крестьяне принимались сажать тыквы и огурцы. Для того чтобы овощи принесли большой урожай, прибегали к хитрости — закапывали на грядке пестик от ступки. В полях продолжали активно сеять хлеб. В этом деле тоже просили помощи у святых князей.
На Бориса и Глеба начинали вовсю петь соловьи. В народе считали, что если быстро скинуть рубаху при первой соловьиной трели — все лето блохи будут обходить вас стороной и не смогут кусать.
* Приметы.
Если под окном всю ночь пели соловьи — следующий день будет погожим, теплым и солнечным.
Если соловьи разгулялись и поют очень громко — лето уже совсем близко.
Если вы услышали соловьиное пение раньше, чем голос кукушки — вас ждет счастливое лето.
Если на рассвете пересчитать все наличные деньги — скоро они приумножатся.
Черемуха зацвела — скоро похолодает.
Какие исторические события произошли 15 мая.
* 1157 год — князя Суздальского и Киевского Юрия Долгорукого вероломно отравили на пиру у киевского боярина Петрилы.
Дни рождения и юбилеи 15 мая.
* В 1798 году родился Иван Пущин — русский поэт, мемуарист, декабрист, друг Александра Пушкина.
Кто отмечает дни рождения.
* 93 года исполняется Джону Глену — английскому кинорежиссеру, автору пяти фильмов о Джеймсе Бонде, среди которых «Лицензия на убийство».