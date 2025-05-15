В ГД внесут проект о продлении отпуска в случае ухода за больным ребенком

«Ежегодный оплачиваемый отпуск для работников — возможность полноценно отдохнуть, набраться сил, получить заряд энергии для продолжения результативной работы. В то же время для семей с детьми планирование отпуска всегда задача непростая, которая дополнительно осложняется в случае болезни ребенка накануне или непосредственно во время отпуска. Мы предлагаем законодательно закрепить за работниками право продления или переноса ежегодного оплачиваемого отпуска и в случае временной нетрудоспособности, связанной с уходом за больным ребенком», — сказал Нилов.