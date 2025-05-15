ПростоПольза: дожди не навсегда — как не дать растениям на даче засохнуть летом?

Самый простой вариант — устройство типа «Улитка». Здесь размер орошаемой площади зависит от напора воды: чем выше давление, тем больше радиус. Такие конструкции не только эффективно поливают, но и украшают участок, создавая живописную игру струй в лучах солнца. Улитки могут быть установлены прямо на земле или подняты над поверхностью с помощью импровизированных опор — палок, трубок и т.п.