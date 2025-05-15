Феноменальный курс доллара установится на следующей неделе. Какую отметку готовится пробить рубль

На следующей неделе на курс могут повлиять сразу несколько событий. Первое — это геополитические переговоры. Прогресс в этих переговорах может усилить позитивные ожидания на рынке и повлиять на курс рубля. Второе — решения Евросоюза. Власти ЕС планируют окончательно согласовать очередной пакет ограничительных мер против РФ. Это может повлиять на инвестиционные настроения и курс валют. Третье — отчёт ОПЕК. Публикация ежемесячного отчёта ОПЕК может повлиять на цены на нефть, что в свою очередь отразится на курсе рубля. Эти факторы влияния на курс валют перечислила Гаянэ Замалеева.