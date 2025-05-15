Последний звонок 2025: Как выпускники школ отмечают этот праздник

Обычно последний звонок проводят в конце мая, в завершение учебного года. Раньше каждая образовательная организация сама решала, какого числа проводить это торжество. Однако сегодня этим вопросом занимается Министерство просвещения России, оно каждый год устанавливает рекомендованную для проведения праздника дату. Конечно, школы всё так же могут сами решать, когда отмечать это событие, но в основном они прислушиваются к ведомству.