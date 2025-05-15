Москалькова рассказала о судьбе более шести тысяч пропавших в ходе СВО

«Мы в помощь министерству обороны разработали свой алгоритм действия во взаимодействии с уполномоченный по правам человека Верховной Рады и Международным Комитетом Красного Креста… Благодаря взаимодействию с компетентными органами и теми структурами, что я назвала, более 6 тысяч человек были найдены из числа без вести пропавших», — сказала она в ходе заседания координационного совета.