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Российских водителей будут лишать прав при выявлении опасных заболеваний

В Комитете Государственной думы по транспорту завершили работу над законопроектом, в рамках которого водителей будут лишать прав при обнаружении заболеваний, препятствующих управлению автомобилей. Об этом в среду, 14 мая, сообщили на сайте нижней палаты парламента.

В Комитете Государственной думы по транспорту завершили работу над законопроектом, в рамках которого водителей будут лишать прав при обнаружении заболеваний, препятствующих управлению автомобилей. Об этом в среду, 14 мая, сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Подобные меры решили предпринять, чтобы поставить на контроль здоровье автомобилистов. Так, согласно инициативе, врач при обнаружении заболевания сначала должен направить пациента на дополнительное обследование.

В случае, если предположения окажутся верными, то информация о заболевании попадет в базу Минздрава. Ведомство автоматически отправит данные в ГИБДД для аннулирования водительских прав.

В рамках поправок устанавливается трехмесячный срок для того, чтобы пройти повторое освидетельствование в лицензированных медучреждениях.

В течение этого времени удостоверение все еще будет считаться действительным. Для восстановления прав потребуется пройти медкомиссию, подтвердив отсутствие ограничений, уточнили на сайте комитета ГД.

Кроме того, недавно политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко выступил с инициативой полностью запретить в России курение в автомобилях. По его словам, человек с сигаретой за рулем может быть опасен для окружающих, особенно если в машине находятся дети.