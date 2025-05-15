Российских водителей будут лишать прав при выявлении опасных заболеваний

В Комитете Государственной думы по транспорту завершили работу над законопроектом, в рамках которого водителей будут лишать прав при обнаружении заболеваний, препятствующих управлению автомобилей. Об этом в среду, 14 мая, сообщили на сайте нижней палаты парламента.
Подобные меры решили предпринять, чтобы поставить на контроль здоровье автомобилистов. Так, согласно инициативе, врач при обнаружении заболевания сначала должен направить пациента на дополнительное обследование.
В случае, если предположения окажутся верными, то информация о заболевании попадет в базу Минздрава. Ведомство автоматически отправит данные в ГИБДД для аннулирования водительских прав.
В рамках поправок устанавливается трехмесячный срок для того, чтобы пройти повторое освидетельствование в лицензированных медучреждениях.
В течение этого времени удостоверение все еще будет считаться действительным. Для восстановления прав потребуется пройти медкомиссию, подтвердив отсутствие ограничений, уточнили на сайте комитета ГД.
Кроме того, недавно политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко выступил с инициативой полностью запретить в России курение в автомобилях. По его словам, человек с сигаретой за рулем может быть опасен для окружающих, особенно если в машине находятся дети.