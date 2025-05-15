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«Хочешь поиграть? Ну поиграем!»: Мизулина и Гасанов устроили перепалку в Сети

Блогер Гусейн Гасанов, которого заочно арестовали за легализацию денежных средств в особо крупном размере, попытался заблокировать аккаунт главы Лиги безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. В своём телеграм-канале она сообщила, что Гасанов рассказывает сказки на ночь, показывая документы 2024 года.

Источник: Life.ru

«Кстати, уклонение от уплаты налогов — серьёзное преступление во всех странах мира. Поэтому легко выдадут в случае запроса на экстрадицию. Быстро полетит, на ракетке, так сказать», — написала Мизулина.

В ответ блогер начал писать, что глава Лиги наносит вред обществу и попросил подписчиков помочь заблокировать её аккаунт. После этого в анонимных телеграм-каналах начали появляться сообщения о якобы минировании офиса Мизулиной.

«Держись, родная. Хочешь поиграть? Ну поиграем!» — заявил Гасанов в своих социальных сетях.

Напомним, что Гусейн отрицает свою вину в неуплате более 170 млн рублей. Он утверждает, что все вопросы по налогам он закрыл ещё в прошлом году. На данный момент он находится за границей и объявлен в международный розыск.