«Хочешь поиграть? Ну поиграем!»: Мизулина и Гасанов устроили перепалку в Сети

«Кстати, уклонение от уплаты налогов — серьёзное преступление во всех странах мира. Поэтому легко выдадут в случае запроса на экстрадицию. Быстро полетит, на ракетке, так сказать», — написала Мизулина.
В ответ блогер начал писать, что глава Лиги наносит вред обществу и попросил подписчиков помочь заблокировать её аккаунт. После этого в анонимных телеграм-каналах начали появляться сообщения о якобы минировании офиса Мизулиной.
«Держись, родная. Хочешь поиграть? Ну поиграем!» — заявил Гасанов в своих социальных сетях.
Напомним, что Гусейн отрицает свою вину в неуплате более 170 млн рублей. Он утверждает, что все вопросы по налогам он закрыл ещё в прошлом году. На данный момент он находится за границей и объявлен в международный розыск.