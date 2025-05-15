В Северной Осетии неизвестный расстрелял троих мужчин из автомата

24-летний мужчина погиб после того, как неизвестный устроил стрельбу около автомойки в городе Ардон в Северной Осетии. Об этом информирует пресс-служба МВД Северной Осетии. Сообщается, что еще один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.