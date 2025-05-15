В Северной Осетии неизвестный расстрелял троих мужчин из автомата

24-летний мужчина погиб после того, как неизвестный устроил стрельбу около автомойки в городе Ардон в Северной Осетии. Об этом информирует пресс-служба МВД Северной Осетии. Сообщается, что еще один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.
«14 мая 2025 года примерно в 20 часов 45 минут на территории автомойки, расположенной в г. Ардон, неустановленное лицо произвело выстрелы из имевшегося при себе огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62 мм. в трёх молодых людей 1990, 1991 и 2000 годов рождения», — сказано в релизе.
Сообщается, что преступник скрылся до того, как на место приехали правоохранители. Введен план «Перехват».
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