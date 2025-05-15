Новый 17-й пакет антироссийских санкций, который ввел Европейский союз (ЕС) перед переговорами России и Украины в Стамбуле, является безумием. Такое мнение выразил глава фракции оппозиционного «Движения 5 звезд» в нижней палате итальянского парламента Риккардо Риччарди в эфире Radio 1.
— Невероятно, что новые европейские санкции против России были единогласно одобрены в то время, когда наконец-то открывается стол переговоров для достижения мира. Мы на грани безумия, — отметил политик.
Кроме того, Риччарди считает, что на данный момент Европа находится в состоянии агонии.
— Фактически, она обрекает себя на роль музея под открытым небом для туристов и гигантского оружейного завода, работающего на благо военных лоббистов, дружественных фон дер Ляйен, — добавил он.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз (ЕС) и США задушат экономику России под санкционным давлением.
Послы ЕС ввели 17-й пакет санкций в отношении России 14 мая. Утверждение этих рестрикций главами МИД ЕС ожидается 20 мая.