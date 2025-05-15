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Теннисист Медведев назвал топ лучших российских спортсменов

Теннисист Даниил Медведев, неоднократно признававшийся лучшим спортсменом России в предыдущие годы, назвал свою тройку лидеров отечественного спорта на данный момент. Об этом он рассказал в интервью спортивному журналисту Дмитрию Егорову.

Медведев надеется, что вернется в число лучших спортсменов России.

Теннисист Даниил Медведев, неоднократно признававшийся лучшим спортсменом России в предыдущие годы, назвал свою тройку лидеров отечественного спорта на данный момент. Об этом он рассказал в интервью спортивному журналисту Дмитрию Егорову.

«Хоккеист Александр Овечкин в этом году установил рекорд НХЛ, поэтому он занимает первое место, футболист Артем Дзюба — второе место. Он тоже рекорд побил. Третьей будет теннисистка Мирра Андреева, которая показывает впечатляющие результаты на международной арене», — сказал Медведев. Его слова цитирует telegram-канал Егорова «Едим теннис».

При этом Медведев отметил, что в текущий момент не видит себя в этой тройке. Но он выразил надежду на возвращение в число лучших в будущем.

Ранее URA.RU рассказывало, что Медведев завершил свое выступление на стадии 1/32 финала, уступив в пяти сетах 19-летнему Тину Ленеру. Это стало его наихудшим результатом на Australian Open с 2018 года. В прошлом российский теннисист трижды достигал финала этого престижного турнира.