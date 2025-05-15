В России начали действовать лимиты на денежные переводы: вот кого они коснутся

В России ограничат возможности вывода и обналичивания денег для определенной категории граждан. Речь идет о так называемых дропперах — людях, чьи банковские карты используются для движения денег при совершении мошеннических операций. Об этом информирует пресс-служба Банка России.
Сообщается, что граждане, которые внесены в базу данных Банка России о мошеннических операциях, с 15 мая не смогут переводить себе и другим людям более 100 тысяч рублей в течение месяца.
Размер лимита установлен таким образом, чтобы гражданин мог совершать жизненно важные переводы, но не имел возможности участвовать в преступных схемах похищения и обналичивания денег, сказано в релизе.
При этом ограничения не распространяются на платежи юридическим лицам. Это значит, что человек может приобретать товары и оплачивать услуги, уточняет регулятор.
По примерным оценкам, дропперов, которые являются фактически пособниками преступников, в России насчитывается несколько сотен тысяч.
Ранее Банк России назвал три основных вида дропперов: заливщиков, транзитников и обнальщиков. Чем они отличаются друг от друга, читайте здесь на KP.RU.