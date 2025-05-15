Первый российский сканер онкозаболеваний будет производится серийно

Новое оборудование способно производить самый глубокий анализ.
В России приступили к серийному производству цифрового сканера OneCell Scan 3.0 для установления онкологических диагнозов. Вывод такого оборудования на отечественный рынок станет большой поддержкой для врачей и морфологических лабораторий по всей стране.
«OneCell 3.0 способен безошибочно определять раковые клетки. Устройство автоматически оцифровывает до 288 гистологических стекол, проводит разметку кадра, выделяет зоны, требующие особого внимания, и отправляет данные в компьютерную базу, где искусственный интеллект помогает врачам в постановке точного диагноза», — сообщили «Известия».
Степень локализации сканера составляет 82,6%: значительная часть комплектующих и программного обеспечения произведены в России. Рынок оценивает потребность в таких аппаратах примерно в тысячу комплексов. В 2025 году планируется выпустить 50 устройств OneCell Scan 3.0. Ранее подобные высокотехнологичные аппараты закупались за рубежом, аналоги в стране до серийного выпуска не доходили.
Как сообщало URA.RU ранее, в России разработали вакцину от рака. Она уже доказала свою эффективность, а к дальнейшему тестированию препарата допустят россиян в возрасте от 18 до 75 лет. Разрешение на его использование ожидается в августе, а уже в сентябре 2025 года должно начаться лечение первых пациентов.