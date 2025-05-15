Первый российский сканер онкозаболеваний будет производится серийно

Как сообщало URA.RU ранее, в России разработали вакцину от рака. Она уже доказала свою эффективность, а к дальнейшему тестированию препарата допустят россиян в возрасте от 18 до 75 лет. Разрешение на его использование ожидается в августе, а уже в сентябре 2025 года должно начаться лечение первых пациентов.