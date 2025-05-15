В ГД внесут проект об освобождении пенсионеров от налога на садовые дома

Как рассказал РИА Новости Миронова, эти категории граждан по своему выбору могут не платить налог за один объект, например, за квартиру, жилой дом, гараж или машино-место. Но проблема, по его словам, в том, что на садовые дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на участках и предназначенные для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, такая льгота не распространяется.