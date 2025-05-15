В ГД внесут проект об освобождении пенсионеров от налога на садовые дома

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость с садовых домов площадью более 50 квадратных метров, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, добавив в перечень льготируемых объектов “единственный садовый дом”, — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Данную налоговую льготу также предлагается предоставить некоторым льготным категориям граждан. Согласно действующему законодательству, к числу граждан, которые имеют льготы по налогу на имущество, относятся Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Славы трёх степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, лица, пострадавшие от радиационных воздействий, пенсионеры, а также родители и супруги погибших военнослужащих и государственных служащих.
Как рассказал РИА Новости Миронова, эти категории граждан по своему выбору могут не платить налог за один объект, например, за квартиру, жилой дом, гараж или машино-место. Но проблема, по его словам, в том, что на садовые дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на участках и предназначенные для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, такая льгота не распространяется.
Политик считает, что из-за этого пенсионеры, инвалиды, граждане с низкими доходами вынуждены платить налог на недвижимость, что увеличивает финансовую нагрузку.
«Принятие законопроекта депутатов парламентской фракции “Справедливая Россия — За правду” позволит уменьшить налоговую нагрузку на социально уязвимые категории граждан и предоставить дополнительную поддержку пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий», — заключил Миронов.