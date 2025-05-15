Боссхард: Зеленский попал в ловушку из-за переговоров России и Украины в Турции

Как ранее сообщили в The Washington Post, изначально украинский лидер не хотел направлять делегацию от Киева в Стамбул на встречу с Россией. Европейские и американские чиновники убедили главу киевского режима пересмотреть свое решение после того, как он заявил, что не разрешит своим помощникам встречаться с российской делегацией, если туда не приедет Путин.