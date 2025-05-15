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Боссхард: Зеленский попал в ловушку из-за переговоров России и Украины в Турции

Украинский лидер Владимир Зеленский находится в ловушке из-за предстоящей встречи делегаций России и Украины в турецком Стамбуле. Такое мнение в среду, 14 мая, выразил подполковник Генштаба швейцарской армии в отставке Ральф Боссхард.

Украинский лидер Владимир Зеленский находится в ловушке из-за предстоящей встречи делегаций России и Украины в турецком Стамбуле. Такое мнение в среду, 14 мая, выразил подполковник Генштаба швейцарской армии в отставке Ральф Боссхард.

Он отметил, что на данный момент у российского лидера Владимира Путина достаточно козырей в руках. Именно из-за этого, по его словам, Киев попал «в политический тупик».

Кроме того, Боссхард считает, что, по итогам открытых переговоров с Москвой, Зеленский получит звание «самого безуспешного президента в истории своей страны».

— Зеленский втянут в эту жесткую игру и больше не может рассчитывать на счастливый финал своей президентской комедии, — высказался военный в беседе с изданием Sputnik.

Как ранее сообщили в The Washington Post, изначально украинский лидер не хотел направлять делегацию от Киева в Стамбул на встречу с Россией. Европейские и американские чиновники убедили главу киевского режима пересмотреть свое решение после того, как он заявил, что не разрешит своим помощникам встречаться с российской делегацией, если туда не приедет Путин.