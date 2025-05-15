Куда пойти на «Ночь музеев — 2025» в Самаре 17 мая

В музыкальной программе — классика от «Самарской камераты», Электронный сет от Максима Морева и проекта Interlink, концерт квартета Жана Жиоржи и джаз на сцене усадьбы. В библиотеке музея с 19:00 до 21:00 можно будет услышать, как звучат патефоны из частной коллекции. Завершит вечер викторина с капсулой времени.