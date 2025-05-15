Куда пойти на «Ночь музеев — 2025» в Самаре 17 мая

В субботу, 17 мая, Самара вновь присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году тема мероприятия — «Герои». Горожан ждёт насыщенная вечерняя программа с выставками, экскурсиями, лекциями, концертами и спектаклями. Рассказываем, где и когда пройтись по культурной Самаре ночью.
Музеи.
Музей Эльдара Рязанова.
Где: ул. Фрунзе, 120.
С 13:00 начнётся открытая дневная программа в сквере музея: показ мультфильмов от «Союзмультфильма» (6+), мастер-классы от арт-студии «Страна чудес», лекция «Подвиг с камерой в руках» (12+) и концерт квартета Андрея Беспалова (0+). В 21:00 — кинопоказ легендарных «Стариков-разбойников» (6+).
Основную экспозицию можно будет бесплатно посетить с 15:00 до 23:00, а в 23:30 начнётся платная авторская экскурсия «Музей ночью» (18+). Дополнительно — пешеходная экскурсия «Звезды кинематографа в Самаре» (15:00, по записи; вход — свободный).
Самарский художественный музей.
Где: ул. Куйбышева, 92.
Музей будет работать с 18:00 до 23:00 с программой «Судьба одна на всех» (0+), приуроченной к 80-летию Победы. Посетителей ждёт серия обзорных экскурсий по одноимённой выставке (с 18:00 до 21:30), театрализованное представление «Жди меня» (20:15), мастер-классы по созданию открыток, скетчей и натюрмортов и открытая анфилада с экспозицией «Будем жить».
Также пройдет открытие выставки Ольги Лысенковой «Война. Мир. Любовь» (0+). Во дворе музея — активность «Собери шедевр» и выступления хора «Виват» (0+).
Музей Модерна.
Где: ул. Фрунзе, 159.
С 19:00 до 23:00 пройдут кураторские экскурсии по выставкам «Своды» (6+), «Будущее в прошлом» (6+) и основной экспозиции (6+). На лекциях искусствоведы и психологи помогут заглянуть в прошлое, будущее и настоящее.
В музыкальной программе — классика от «Самарской камераты», Электронный сет от Максима Морева и проекта Interlink, концерт квартета Жана Жиоржи и джаз на сцене усадьбы. В библиотеке музея с 19:00 до 21:00 можно будет услышать, как звучат патефоны из частной коллекции. Завершит вечер викторина с капсулой времени.
Музей имени Алабина.
Где: ул. Ленинская улица, 142.
Музей примет участие в акции с темой «Герои краеведения: хранители, свидетели, романтики» (0+). С 18:00 до 21:00 пройдет мастер-класс по созданию мини-книжки о краеведах, а также концертная программа с живой музыкой в залах музея. Экскурсия по выставке «Тыл», посвященной жизни Куйбышева в годы войны, также состоится с 18:00 до 21:00.
Экскурсии на крышу музея с панорамными видами на Самару будут проходить каждые 30 минут с 18:00 до 20:30. С 18:30 до 20:30 директор музея и научные сотрудники проведут паблик-ток, раскрывая малоизвестные факты о городе. Также будет доступна специальная зона для музейных сотрудников и экскурсоводов.
Самарский литературный музей.
Где: ул. Фрунзе, 155.
На усадьбе Литературного музея акция пройдет с разделением на семейную часть с 14:00 до 17:00 (0+) и вечернюю программу с 18:00 до 23:00 (16+). С 18:00 до 19:00 состоится музыкально-поэтическая читка стихотворений Бориса Рыжего, а с 18:30 и 19:30 — демонстрация фондовых коллекций музея.
В 19:00 начнется рассказ о героях интернет-журнала «Другой город», а с 20:00 до 21:00 пройдет встреча Клуба семейного чтения «Полюса». В 21:00 состоится выступление хора «Солярис», затем в 21:45 — группа «Электролюбовь», и в 22:20 — группа «Сделано в традиции».
Музей-галерея «Заварка».
Где: ул. Самарская, 207а.
«Заварка» подготовила программу «Сны о детстве». В 14:00 начнётся мастер-класс по мозаике из смальты от мастерской REZZNIK (7+), где участники создадут образ дома на основе формы дома Маштакова и узнают об истории уникального материала.
С 15:00 до 16:30 можно посетить выставку «Здесь осталось детство» (0+), а в 17:00 начнётся кураторская экскурсия по этой экспозиции (12+). В 16:00 стартует пешеходная экскурсия по Самарской площади с архитектором-реставратором Любовью Ионовой (12+).
В 18:30 пройдёт паблик-ток «Сохраняя семейную историю» (12+) с писателем Кристиной Лысовой, антропологом Ольгой Орловой и историком Екатериной Гуровой. Эксперты расскажут, как собирать семейные воспоминания, задавать вопросы близким и использовать визуальные материалы.
Завершит вечер в 21:00 концерт Сергея Бережного «Sketches for Place» (12+). Вход свободный, на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.
Художественные пространства и галереи.
«ЗИМ Галерея».
Где: ул. Ново-Садовая, 106, корп. 155.
Культурный центр откроется в 15:00, в программе — выставки «Обгоняя время» (12+) и «Завод на моей юбке» (12+). В 17:00 и 18:00 состоятся авторские экскурсии по экспозициям. В 19:00 — литературно-музыкальная композиция «Есенин. Хулиганская лирика» (18+) с живым музыкальным сопровождением. Завершит вечер концерт хора Aeternitas и дуэта вокала и дудука Анны Авакян и Артема Тер-Оганнисяна в 21:00. Вход свободный.
Третьяковская галерея.
Где: ул. Ново-садовая, 149.
Работать Третьяковка будет с 19:00 до 23:00. В этом году событие будет приурочено к годовщине открытия филиала. Гостям предложат уникальную программу, включая выставку «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» (16+) и специальные праздничные маршруты.
В рамках праздника вас ждут «праздничные столы» (12+), где можно будет участвовать в играх, мастер-классах и заданиях на эрудицию, отражающих разные направления работы музея. Также состоятся выступления группы The Diasonics, исполняющей фанк и соул, и локальной дрим-поп группы «Любовь эмигранта».
SPACE13 gallery.
Где: ул. Молодогвардейская, 66.
17 мая с 14:00 до 23:00 в галерее откроется новая групповая выставка «Чудовища» (16+). Художники из разных городов России представят работы, которые исследуют метафорические образы чудовищ и химер — символов скрытых аспектов нашей личности. Эти образы воплощают наши страхи, неуверенность и темные стороны, а также смелые желания и фантазии.
Выставка предлагает зрителям задуматься, какие чудовища и химеры скрыты внутри каждого из нас и как они могут трансформировать наше восприятие мира. В числе участников: Лена Внебо, Марина Дубич, Лиля Епифанова, Анна Збарская, Нина Косарева, Вера Куликова, Оксана Михеева, Марина Нико.
Станкозавод — Центр труда и отдыха.
Где: ул. Куйбышева, 128/1 (вход с ул. Куйбышева).
С 15:00 до 01:00 здесь — настоящая арт-ночь. В программе — визуальное шоу Synesthesia (18+), выставка «АРТ100» (18+) от Союза художников, экспозиция арт-группы «Палатка Group» (12+), джаз (12+) на крыше, инсталляции и лекторий (0+) о креативных профессиях. Некоторые мероприятия требуют регистрации, другие — со свободным входом.
Творческий кластер «Дом77».
Где: ул. Ленинградская, 77.
В программе (18+) — медиаинсталляции, AV-перформансы, резидентская программа, ярмарка современного искусства и after party. На летнике ELEMENTS представят работы художников из разных стран, а в двух корпусах Дома 77 откроются студии, мастерские и шоурумы. В Gallery 419 будут показывать аудиовизуальную инсталляцию Lines и проект Uroven, а в Hey Honey Shop — медиа-выставку цифровых художников.
Также в бывшем пространстве «Нулевая комната» пройдет ярмарка, где можно будет увидеть и приобрести работы молодых самарских художников. Гостей также ждут мастер-классы, лотереи, открытые двери студий и лекции по психологии. После событий в большом зале «Нулевой комнаты» и на двух танцполовах в баре «Вечно молодой» состоится танцевальная вечеринка.
Союз художников России в Самаре.
Где: ул. Молодогвардейская, 209.
С 15:00 начнутся мастер-классы: «Портрет героя» (6+) — декоративная композиция в технике коллажа, «Цветы герою» (12+) — натюрморт акварелью, а также творческая встреча «Письмо памяти» с Тарасом Кругловым (12+).
В 16:00 стартует музыкальная программа «Музыка времени» от ансамбля «Экспромт» (0+), одновременно будут проходить мастер-классы по графическому натюрморту гелевыми ручками (6+), городскому пейзажу акварелью (12+) и по созданию рельефа из глины (6+).
В 17:30 начнётся концерт студентов Самарского училища культуры, а в 19:00 прозвучит программа «Песни военных лет» в исполнении солистки театра оперы и балета Натальи Бондаревой (0+).
Кино.
Кинотеатр «Художественный».
Где: ул. Куйбышева, 105.
В 21:30 начнётся экскурсия «Герои на киноплёнке» (12+), посвящённая истории кинотеатра в годы Великой Отечественной войны, работе фронтовых кинооператоров и судьбам героев экрана. Вход по билетам и по предварительной записи. Также будет представлена выставка «Искусство в окопах» (12+) — 20 панно с историями известных артистов-фронтовиков.
Кинотеатр «Филин».
Где: набережная Волги, у скульптуры «Ладья».
В рамках акции «Ночь музеев» летний кинотеатр «Филин» приглашает на вечер документального и художественного кино под открытым небом. Программа будет насыщенной и местами ностальгической — с акцентом на самарские документальные фильмы и любимую классику.
17:00 — «Константин Головкин. Искусство оставляет след» (2022, Самара, документальный, 12+)17:35 — «Лодка времени Альфреда фон Вакано» (2022, Самара, документальный, 12+)18:10 — «Коллекция из особняка с атлантами. Павел и Вера Шихобаловы» (2022, Самара, документальный, 12+)18:50 — «Как украсть миллион» (1966, 12+) — романтическая комедия с Одри Хепбёрн и Питером О’Тулом21:00 — «Старики-разбойники» (1971, 6+) — советская комедия с Юрием Никулиным.
Библиотеки.
Самарская областная библиотека.
Где: пр. Ленина, 14а.
В рамках экскурсионного тура «Салютуем героям» (6+) в 15:00 состоится экскурсия «Путешествие в главное книгохранилище региона» с выставкой «Великая Отечественная война: взгляд из XXI века». Посетителей ждёт уникальное погружение в архивные материалы и книжные редкости. Также пройдет выставка документов «Оружие Победы», экскурсия по выставке «Переплетение судеб: инженер С. И. Печенин и запасная столица» и финальная экскурсия по книгохранилищу. Запись на мероприятие обязательна.
Самарская Публичная библиотека.
Где: ул. Куйбышева, 95.
В течение дня пройдут экскурсии по музейным комнатам библиотеки «Три века истории» (12+) — в 16:00, 17:00, 19:00 и 21:00. В 17:30 начнётся экскурсия по выставке регионального центра Всероссийского музея А. С. Пушкина «Из осажденной крепости не бегут» (12+), посвящённой Ивану Билибину.
Сотрудники библиотеки также проведут пешеходные экскурсии по городу (12+): в 16:00 — «Замечательные достопримечательности»; в 17:00 — «Куйбышев — запасная столица»; в 18:00 — «Здесь был Ленин».
В 19:00 прозвучит лекция историка Зои Кобозевой «Синий платочек: повседневная жизнь тылового Куйбышева» (12+), а в 21:00 состоится показ фильма «Дети “запасной столицы”» (12+) с участием режиссёра и автора сценария Алены Семыкиной.
Для участия требуется предварительная запись.
Театры.
Театр для детей и молодежи «Мастерская».
Где: ул. Чернореченская, 15.
С 17:00 до 20:00 театр представит выставки «Любимые актеры театра и кино в годы Великой Отечественной войны» и «Искусство — фронту» (0+), а также интерактивную площадку «Стань незаметным героем» (0+). В 19:00 начнётся художественная программа о фронтовых концертных бригадах (6+).
Самарский академический театр оперы и балета.
Где: пл. Куйбышева.
С 20:00 ко «Дню Победы» и в рамках Года защитника Отечества театр представит концертную программу «Нам нужна одна победа» (12+). Вас ждут песни военных лет, классическая музыка, посвящённая подвигу и любви к Родине. Участвуют солисты оперы, артисты балета и оркестра.
Самарский театр драмы им. М. Горького.
Где: пл. Чапаева.
Театр с 20:30 до 23:00 приглашает на фотовыставку «ЛИЦА» (16+) в Зимний сад. Герои выставки — актёры театра в сценических образах. Можно будет лично встретиться с артистами и увидеть работу театральных гримёров. Вход свободный, без регистрации.
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