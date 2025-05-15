Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индекс Мосбиржи снизился на 1,93% после объявления состава делегации РФ

Российский рынок акций отреагировал на объявление состава делегации РФ на переговоры с Украиной в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

Российский рынок акций отреагировал незначительным снижением на объявление списка участников делегации РФ, которая примет участие в переговорах с Киевом в Стамбуле. Данные торгов приводит РИА Новости.

Как свидетельствуют данные торгов, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.17 по московскому времени снизился на 1,93 процента и составил 2 878,77 пункта. Ранее он также незначительно снижался — приблизительно на 0,7 процента.

Ранее KP.RU сообщил, что ровно в 11 часов вечера (мск) 14 мая Кремль по личному распоряжению Владимира Путина опубликовал состав делегации России, которая направится в Стамбул 15 мая и примет участие в переговорах с Украиной.

Известно, что делегацию возглавит помощник президента России — как и в 2022 году, эта миссия возложена на Владимира Мединского. Также в составе переговорной группы будут представители МИД, Министерства обороны и Генштаба.

А вот министра иностранных дел России Сергея Лаврова на переговорах в Стамбуле не будет.