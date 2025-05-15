Индекс Мосбиржи снизился на 1,93% после объявления состава делегации РФ

Российский рынок акций отреагировал незначительным снижением на объявление списка участников делегации РФ, которая примет участие в переговорах с Киевом в Стамбуле. Данные торгов приводит РИА Новости.
Как свидетельствуют данные торгов, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.17 по московскому времени снизился на 1,93 процента и составил 2 878,77 пункта. Ранее он также незначительно снижался — приблизительно на 0,7 процента.
Ранее KP.RU сообщил, что ровно в 11 часов вечера (мск) 14 мая Кремль по личному распоряжению Владимира Путина опубликовал состав делегации России, которая направится в Стамбул 15 мая и примет участие в переговорах с Украиной.
Известно, что делегацию возглавит помощник президента России — как и в 2022 году, эта миссия возложена на Владимира Мединского. Также в составе переговорной группы будут представители МИД, Министерства обороны и Генштаба.
А вот министра иностранных дел России Сергея Лаврова на переговорах в Стамбуле не будет.