В Москве ожидается температура ниже нормы на 3 градуса

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Днем в четверг температура воздуха в столице будет достигать 16−18 градусов, что на 3 градуса меньше климатической нормы мая. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Днем в четверг в Москве уже повеселее, температура повысится до плюс 16−18 градусов. Такой показатель ниже нормы мая на 3−3,5 градуса», — сказал он.
Вильфанд добавил, что в ночные часы по области не исключены заморозки до минус 1 градуса. В Москве ночные температуры составят 3−5 градусов тепла.