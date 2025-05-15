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В Москве ожидается температура ниже нормы на 3 градуса

Днем прогнозируют до плюс 16−18 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 94% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Днем в четверг температура воздуха в столице будет достигать 16−18 градусов, что на 3 градуса меньше климатической нормы мая. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Днем в четверг в Москве уже повеселее, температура повысится до плюс 16−18 градусов. Такой показатель ниже нормы мая на 3−3,5 градуса», — сказал он.

Вильфанд добавил, что в ночные часы по области не исключены заморозки до минус 1 градуса. В Москве ночные температуры составят 3−5 градусов тепла.