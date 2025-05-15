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Дропперам с 15 мая ограничат объем переводов до 100 тысяч рублей

В отношении дропперов введут определенные ограничения на переводы и выводы денежных средств. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе Банка России.

В отношении дропперов введут определенные ограничения на переводы и выводы денежных средств. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе Банка России.

Дропперы — люди, банковские карты которых используются для движения денег при совершении мошеннических операций.

Так, с 15 мая россияне, которые попали в базу данных Банка России о мошеннических операциях, не смогут больше переводить другим людям и себе больше 100 тысяч рублей в течение месяца.

Лимит установили таким образом, чтобы не ограничивать человека в жизненно важных переводах. При этом с подобными нововведениями у гражданина не будет возможности принимать участие в мошеннических схемах, обналичивать деньги.

На платежи юридическим лицам ограничения не распространяются. Это позволит сохранить возможность осуществлять покупки и оплачивать услуги, уточнили в регуляторе.

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, Госдума планирует в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов.