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Подполковник Боссхард: Зеленский оказался в ловушке из-за переговоров в Стамбуле

В Швейцарии назвали Зеленского самым безуспешным президентом Украины.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский оказался в ловушке из-за российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые запланированы на четверг 15 мая. Такое мнение высказал Ральф Боссхард, полковник швейцарской армии в отставке.

«Зеленский втянут в эту жесткую игру и больше не может рассчитывать на счастливый финал своей президентской комедии», — сказал эксперт в комментарии Sputnik, отметив, что у российского лидера Владимира Путина «в рукаве много козырей».

По прогнозам Боссхарда, после стамбульских переговоров Зеленский войдет в историю своей страны как самый безуспешный президент.

Накануне Кремль опубликовал состав делегации России, которая поедет в четверг в Стамбул. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

После этого стало известно, что президент США Дональд Трамп не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины, хотя ранее он допускал такую возможность.

Ранее Зеленский заявлял, что возможное участие президента США Дональда Трампа в переговорах в Стамбуле может стать решающим фактором.