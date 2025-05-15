Подполковник Боссхард: Зеленский оказался в ловушке из-за переговоров в Стамбуле

Владимир Зеленский оказался в ловушке из-за российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые запланированы на четверг 15 мая. Такое мнение высказал Ральф Боссхард, полковник швейцарской армии в отставке.
«Зеленский втянут в эту жесткую игру и больше не может рассчитывать на счастливый финал своей президентской комедии», — сказал эксперт в комментарии Sputnik, отметив, что у российского лидера Владимира Путина «в рукаве много козырей».
По прогнозам Боссхарда, после стамбульских переговоров Зеленский войдет в историю своей страны как самый безуспешный президент.
Накануне Кремль опубликовал состав делегации России, которая поедет в четверг в Стамбул. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
После этого стало известно, что президент США Дональд Трамп не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины, хотя ранее он допускал такую возможность.
Ранее Зеленский заявлял, что возможное участие президента США Дональда Трампа в переговорах в Стамбуле может стать решающим фактором.