Женщина поехала добровольцем в зону СВО вслед за сыном и мужем

Доброволец 99-го отдельного ремонтного батальона 51-й гвардейской армии Ирина Кирилюк попала в зону специальной военной операции (СВО) после того, как ее сын и муж начали участвовать в боевых действиях. Об этом в четверг, 15 мая, она рассказала в беседе с РИА Новости.
На данный момент женщина активно помогает российской армии в тылу.
— Я из Красноярского края, поселок Курагино. У меня сын — офицер, был на СВО с 2022 года, муж, мобилизованный с 2023 года, поэтому я рядом с ними, — отметила Кирилюк.
В качестве своей основной деятельности в тылу она выбрала реставрацию бронежилетов для солдат Вооруженных сил России (ВС РФ).
— Чем больше мы восстановим, тем больше будет спасенных жизней парней. Бронежилеты доставляются, разбираются, парни стирают, разбирают их. Я собираю, шью, где-то делаю заплатки из запчастей, и опять отправляем на ЛБС, — цитирует ее слова информагентство.
Кроме того, владельцы московских магазинов также собирают гуманитарные грузы для отправки в зону СВО. В посылки кладут лекарства, средства для оказания первой медицинской помощи, а также одежду для переменчивой весенней погоды.