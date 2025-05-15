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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 15 мая 2025

+13 градусов ожидается в Иркутске 15 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 15 мая 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра поднимется до +11…+13 градусов, ночью будут заморозки, до −1 градуса. Ветер 7−12 м/с.

Погода в Иркутске 15 мая 2025.

— Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах Восточного Саяна и в северо-восточных районах умеренные осадки, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье ночью похолодает до −1…-6 градусов, при облачной погоде 0…+5, днем ожидается +8…+13, местами +1…+6. Вот что обещает погода в Иркутске 15 мая 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в сквере имени Кирова неизвестный сломал элемент фотозоны, установленной ко Дню Победы.