Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 15 мая 2025

Погода в Иркутске 15 мая 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра поднимется до +11…+13 градусов, ночью будут заморозки, до −1 градуса. Ветер 7−12 м/с.
Погода в Иркутске 15 мая 2025.
— Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах Восточного Саяна и в северо-восточных районах умеренные осадки, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье ночью похолодает до −1…-6 градусов, при облачной погоде 0…+5, днем ожидается +8…+13, местами +1…+6. Вот что обещает погода в Иркутске 15 мая 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в сквере имени Кирова неизвестный сломал элемент фотозоны, установленной ко Дню Победы.