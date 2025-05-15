Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 15 мая 2025

— Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах Восточного Саяна и в северо-восточных районах умеренные осадки, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.