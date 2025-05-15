В США арестовали ученую из России: из-за лягушек ее хотят отправить в тюрьму на 20 лет

Ксения Петрова, ученая из России, работающая в Гарвардском университете, может лишиться свободы на 20 лет за контрабанду лягушачьих эмбрионов. Об этом информирует Министерство юстиции американского штата Массачусетс. Также россиянка может быть оштрафована на сумму до 250 тысяч долларов.
«Ксения Петрова, 31 год, гражданка России, была обвинена в уголовном преступлении по одному пункту контрабанды товаров в США», — сказано в релизе.
Речь идет об эмбрионах шпорцевой лягушки, которые Петрова привезла из Парижа. В материалах Минюста сказано, что ученая якобы заявила, что не знала о необходимости декларировать эмбрионы в то время как в ее телефоне были найдены сообщения от коллеги с напоминанием о том, что данный биологический материал должен быть задекларирован.
Напомним, Ксению Петрову арестовали сотрудники таможенно-пограничного патруля 16 февраля в аэропорту Логан Бостона после поездки во Францию. Девушка нарушила правила, не задекларировав эмбрионы лягушки, которые намеревалась использовать для научных исследований.
Позднее стало известно, что Петрова не получила права на досрочное освобождение, так как не предоставила доказательств, что не представляет «опасности для общества или безопасности США» и не собирается сбежать.