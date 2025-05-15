В США арестовали ученую из России: из-за лягушек ее хотят отправить в тюрьму на 20 лет

Речь идет об эмбрионах шпорцевой лягушки, которые Петрова привезла из Парижа. В материалах Минюста сказано, что ученая якобы заявила, что не знала о необходимости декларировать эмбрионы в то время как в ее телефоне были найдены сообщения от коллеги с напоминанием о том, что данный биологический материал должен быть задекларирован.