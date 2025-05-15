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Карту Владивостока перечертят

Комплексные кадастровые работы проведут во Владивостоке в ближайшие месяцы, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в приморском Росреестре, собственники земельных участков в 10 кадастровых кварталах Владивостока получили через «Госуслуги» извещения о заседании согласительной комиссии. Она пройдет 23 мая 2025 года и касается согласования границ земельных участков при проведении комплексных кадастровых работ (ККР).

В частности, речь идет о жителях центра, Первой речки, Океанской, Седанки, Второй речки, улицы Суханова и других районов. В Росреестре подчеркнули, что если у жителей есть замечания к расположению границ их участка, то их можно подать до 26 июня 2025 года. Если возражений нет, границы считаются согласованными автоматически.

Там же подчеркнули, что участие в ККР бесплатное и дает ряд преимуществ: устанавливаются или уточняются границы земельных участков и построек, и данные автоматически вносятся в ЕГРН. Также с 1 марта 2025 года невозможно продать или подарить участок без установленных границ.

«Работы выполняет ППК “Роскадастр” за счет федерального бюджета по нацпрограмме “Национальная система пространственных данных”. В этом году ККР охватят 54 кадастровых квартала Приморья, в том числе Владивосток и ряд других городов и округов», — добавили в ведомстве.