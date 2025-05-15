Карту Владивостока перечертят

В частности, речь идет о жителях центра, Первой речки, Океанской, Седанки, Второй речки, улицы Суханова и других районов. В Росреестре подчеркнули, что если у жителей есть замечания к расположению границ их участка, то их можно подать до 26 июня 2025 года. Если возражений нет, границы считаются согласованными автоматически.