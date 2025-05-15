Libya Press: Лояльная ПНЕ Ливии группировка расстреляла протестующих в Триполи

Вооруженная группировка, которая активно поддерживает Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, открыла огонь по протестующим людям в центре Триполи. Об этом в четверг, 15 мая сообщили в агентстве Libya Press.
В материале добавили, что недовольные граждане, выступающие против деятельности ПНЕ, собрались на центральной Зеленой площади города.
Кроме того, протестующие также пришли к штаб-квартире премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы. Они требуют, чтобы политик ушел в отставку.
На данный момент в протестах задействованы несколько районов города — Абу-Салим, Айн-Зара и Баб-Таджура.
Демонстранты в Абу-Салиме, который является оплотом убитого главы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности при Президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли, собрались у его штаб-квартиры. Они настаивают на освобождении района и остановке столкновений, добавили в агентстве.
Столкновения в Триполи возникли 12 мая между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности в ливийской столице. В результате беспорядков и был убит глава службы безопасности при президентском совете Ливии.