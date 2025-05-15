Libya Press: Лояльная ПНЕ Ливии группировка расстреляла протестующих в Триполи

Демонстранты в Абу-Салиме, который является оплотом убитого главы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности при Президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли, собрались у его штаб-квартиры. Они настаивают на освобождении района и остановке столкновений, добавили в агентстве.