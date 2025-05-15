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Психолог научила, как успокоиться перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ

Психолог Вотякова посоветовала соблюдать режим сна перед сдачей экзаменов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ответственные экзамены и подготовка к ним нередко вызывают состояния стресса. Как этого избежать и сохранить нервную систему, рассказала агентству «Прайм» психолог Московского креативного техникума Ксения Вотякова.

По ее словам, тревога — это нормальная реакция человека на ситуацию неопределенности. Чтобы снизить ее, следует использовать инструменты планирования. Оцените сложность конкретных тем и время, необходимое, чтобы с ними разобраться, а также время на закрепление.

Важно соблюдать режим сна, отдыха и питания, достаточно много двигаться, гулять на свежем воздухе, использовать техники эмоциональной саморегуляции, например, дыхательные. Все это должно помочь избежать эмоционального истощения.

«Если организм находится в стрессе, то быть продуктивным на экзамене будет гораздо сложнее», — предупреждает Вотякова.