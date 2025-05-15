В Госдуме назвали способ предотвращения аварий с газовым оборудованием

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Один из самых эффективных способов предотвращения аварий с газовым оборудованием — установка специальной вставки для исключения утечки токов, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Сегодня одна из самых простых и при этом эффективных мер для предотвращения аварий с газовым оборудованием — это установка диэлектрической вставки между газовым краном и гибким шлангом», — сказал Якубовский.
По его словам, диэлектрическая вставка исключает прохождение блуждающих токов, предотвращает искрение и снижает риск утечки газа.
Парламентарий добавил, что данная вставка должна устанавливаться в обязательном порядке, что прямо предусмотрено «Правилами проектирования систем газопотребления».