Российскую ученую Петрову из Гарвардского университета арестовали в США

Ученая из России Ксения Петрова, работавшая в Гарвардской медицинской школе, уже 1,5 месяца содержится в американской тюрьме из-за эмбрионов лягушек, которые она ввезла в США без декларации. Девушка боится, что на родине ей грозит уголовное преследование из-за осуждения СВО. «Вечерняя Москва» узнала подробности этих разбирательств.