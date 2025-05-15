Российскую ученую Петрову из Гарвардского университета арестовали в США

Сотрудники правоохранительных органов США осуществили арест российской ученой из Гарвардского университета Ксении Петровой — ее подозревают в контрабанде эмбрионов лягушки. Об этом в среду, 14 мая, сообщил Минюст американского штата Массачусетс.
В случае, если вину 31-летней девушки докажут, то ее могут лишить свободы на срок до 20 лет.
По данным различных американских СМИ, Петрова не задекларировала образцы, которые она перевозила в своей сумке.
Государственный адвокат обвиняемой в рамках слушания в федеральном окружном суде отметил, что американский лидер Дональд Трамп планирует депортировать девушку обратно в Россию, которую Петрова покинула три года назад, уточнили в РИА Новости.
Ученая из России Ксения Петрова, работавшая в Гарвардской медицинской школе, уже 1,5 месяца содержится в американской тюрьме из-за эмбрионов лягушек, которые она ввезла в США без декларации. Девушка боится, что на родине ей грозит уголовное преследование из-за осуждения СВО. «Вечерняя Москва» узнала подробности этих разбирательств.