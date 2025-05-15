Сотруднику «Эксмо» Норовяткину грозит до 8 лет тюрьмы за пропаганду ЛГБТ*

Сотрудник издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин может быть приговорен к лишению свободы сроком до восьми лет за экстремистскую деятельность. В частности, речь идет о пропаганде ЛГБТ*, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.