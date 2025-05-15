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Сотруднику «Эксмо» Норовяткину грозит до 8 лет тюрьмы за пропаганду ЛГБТ*

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» находится под следствием вместе с десятком фигурантов дела об экстремизме.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин может быть приговорен к лишению свободы сроком до восьми лет за экстремистскую деятельность. В частности, речь идет о пропаганде ЛГБТ*, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержанным в Москве Норовяткину и другим фигурантам дела об экстремизме грозит наказание до восьми лет лишения свободы за пропаганду ЛГБТ*», — сказано в публикации.

Напомним, в 2023 году издательство «Эксмо» оштрафовали на 900 000 рублей за пропаганду ЛГБТ*.

Также сообщалось, что российское издательство АСТ объявило об остановке продаж книг трёх авторов, включая Владимира Сорокина. Запрет касается не всех книг данных авторов, а только тех, в которых содержится пропаганда запрещённого в России движения ЛГБТ*.

Что на самом деле запрещает закон об ЛГБТ* и откуда взялись «черные списки» книг, читайте здесь на KP.RU.

*Движение признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.