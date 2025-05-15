Ясновидящая раскрыла, как вычислить энергетику квартиры по номеру

Для домов с литерами используются специальные числовые соответствия буквам: 1 — а, и, с; 2 — б, т; 3 — в, к, у; 4 — г, л, ф, э; 5 — д, м, х, ю; 6 — е, н, ц, я; 7 — о, ч; 8 — ж, п, ш; 9 — з, р, щ.