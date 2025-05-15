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Ясновидящая раскрыла, как вычислить энергетику квартиры по номеру

Нумерология утверждает, что цифры, с которыми мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни, влияют на реальность. Ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова раскрыла, как цифры в номере квартиры или дома могут влиять на энергетику жилья и судьбу его обитателей.

Источник: Life.ru

В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала, что существует два основных способа определить энергетику жилья:

Сложить цифры номера квартиры/дома до однозначного числа (например, № 138: 1+3+8=12, затем 1+2=3)Суммировать номера дома, подъезда, этажа и квартиры.

Для домов с литерами используются специальные числовые соответствия буквам: 1 — а, и, с; 2 — б, т; 3 — в, к, у; 4 — г, л, ф, э; 5 — д, м, х, ю; 6 — е, н, ц, я; 7 — о, ч; 8 — ж, п, ш; 9 — з, р, щ.

Значение итогового числа:

Подходит творческим и амбициозным людям;Идеально для семей и молодожёнов;Жильё для быстрых решений;Защищает дом в отсутствие хозяев;Благоприятно для учёных и педагогов;Комфортно для гостеприимных хозяев;Для любителей технологий;Для домоседов;Может ощущаться потустороннее влияние.

Важность количества цифр:

Одна цифра — предстоит решать много проблем;Две цифры — стабильная и безопасная энергетика;Три цифры — усиливает эмоциональные реакции.

Особые номера:

Неблагоприятными считаются комбинации с числами 13, 33, 666 и их зеркальными отражениями. Наиболее удачными — содержащие цифры 2, 4, 5, 7.

Эксперт пояснила, что ноль в номере можно не учитывать при расчётах, так как это нейтральный символ.

По словам ясновидящей, главное — поддерживать в жилье порядок и позитивную атмосферу, что поможет нейтрализовать возможные негативные влияния.

Нумерология позволяет совершать расчёты, опираясь на самые разные цифры. Ранее Life.ru рассказывал, как узнать о том, что ожидает человека в грядущем, исходя из последней цифры его года рождения.