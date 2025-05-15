«Так будет лучше для всех»: Россиян призвали отдать в зоопарки запрещённых для дома животных

Депутат подчеркнул, что экзотические хищники — не домашние питомцы, а потенциальная угроза. Даже при наличии документов владельцы несут уголовную ответственность, если животное причинит вред. Бурматов привёл в пример историю москвича, державшего пуму в однокомнатной квартире — хищник сбегал, страдал от неподходящих условий, а соседи были вынуждены продавать жильё.
Бурматов рекомендует обращаться в реабилитационные центры, например, в подмосковный, где животные получат профессиональный уход. Он напомнил, что государство тратит значительные средства на содержание конфискованных экзотов, чьи владельцы не справились с ответственностью. Добровольная передача опасных видов, по словам депутата, — цивилизованное решение, защищающее и людей, и самих животных.
«Сейчас, если у кого-то эти животные есть, я рекомендую передать в инициативном порядке либо в реабилитационные центры, которые у нас есть в регионах, в частности, в Подмосковье у нас очень хороший такой реабилитационный центр есть, либо в зоопарки. Так будет лучше для всех, потому что это очень опасные животные», — приводит его слова «Газета.ru».
Напомним, на днях российское правительство пересмотрело перечень животных, которым россиянам запрещено держать дома. Среди них медведи, волки, ядовитые змеи. Новый документ начнёт действовать с 1 сентября и будет актуален на протяжении шести следующих лет. Юрист назвала две ключевые причины, побудившие кабмин принять такое решение.