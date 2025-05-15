«Так будет лучше для всех»: Россиян призвали отдать в зоопарки запрещённых для дома животных

«Сейчас, если у кого-то эти животные есть, я рекомендую передать в инициативном порядке либо в реабилитационные центры, которые у нас есть в регионах, в частности, в Подмосковье у нас очень хороший такой реабилитационный центр есть, либо в зоопарки. Так будет лучше для всех, потому что это очень опасные животные», — приводит его слова «Газета.ru».