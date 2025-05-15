Дело не в работе: Россиянам назвали неожиданную причину появления хронической усталости

«Может показаться, что с сегодняшним изобилием продуктов попасть в дефициты сложно. Но реальность другая. Большинство рациона у современного человека — это переработанные продукты; “пустые” калории без витаминов и минералов; малое количество овощей, зелени, полноценного белка. Мы едим много, но получаем мало настоящего питания. А иногда даже правильное питание не спасает: если кишечник работает плохо, усвоение нарушается», — объяснила она в разговоре с РИАМО.