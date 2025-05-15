В Иркутской области модернизируют три аэропорта

На встрече в Министерстве транспорта РФ обсудили ключевые проекты развития авиационной инфраструктуры Иркутской области, включая строительство нового международного аэропорта «Иркутск-Новый» на площадке «Ключевая», а также реконструкцию воздушных гаваней в Усть-Куте и Киренске. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Наиболее крупным объектом, к реализации которого мы готовимся приступить, является строительство аэропорта Иркутск-Новый за чертой города. На встрече обсудили подготовку к началу разработки предпроектной документации, к которой планируется приступить в этом году. Проведение этих работ даст возможность получить общую сумму строительства и разработки проектных решений, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
Проект «Иркутск-Новый» включен в федеральную программу «Развитие опорной сети аэродромов» нацпроекта «Эффективная транспортная система» с ориентиром на 2028−2030 годы. Параллельно ведутся работы по модернизации аэропорта Киренска. Особое внимание уделяется восстановлению гидротехнических сооружений, чтобы предотвратить подтопление взлетно-посадочной полосы.
Ещё одной важной темой стал капитальный ремонт полосы в аэропорту Усть-Кута, который финансируется за счет Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта. Проектная документация уже разрабатывается, а к работам приступят после одобрения Главгосэкспертизой.
Кстати, суммарный пассажиропоток аэропортов Иркутска, Киренска и Усть-Кута вырос на 5% и превысил по итогам 2024 года четыре миллиона человек. Поэтому крайне важно развивать аэропортовую инфраструктуру региона, так как для жителей Киренского и Усть-Кутского районов самолет — самый быстрый способ добраться до Иркутска.
По итогам совещания Игорь Кобзев поручил региональному Минтрансу провести рабочее заседание в Иркутске для детальной проработки следующих шагов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прием заявок на премию «Стандартизатор года» открыт в Приангарье.