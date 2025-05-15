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Туристам озвучили плохие новости насчет поездов в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая, ФедералПресс. На майские праздники из Владивостока в Раджин (КНДР) отправился поезд, который доставил туристов до города Раджин лишь с одной пересадкой — и той уже на территории Северной Кореи. Но те, кто рассчитывал на регулярные железнодорожные туры, получили плохие новости от туроператора.

Источник: РИА "Новости"

«Туры приурочены к праздникам. 27 июля — День Победы в Северной Корее, 15 августа — День освобождения от японских империалистов. По длительности все одинаково — 5 дней, 4 ночи. Дорога — 6 часов туда и 6 часов обратно», — рассказал представитель туроператора изданию Vl.ru.

По данным туроператора, регулярными такие поездки на поезде не будут — только под важные даты. Дело в том, что такой тур обходится организаторам очень дорого: нужно привлекать силы РЖД, а также арендовать поезд и вагоны, которые привезут туристов из Владивостока и несколько дней спустя заберут обратно. Везти всех из Владивостока в Раджин на одном поезде сейчас невозможно: у железных дорог наших стран разная колейность.

Напомним, тур на 5 дней и 4 ночи на поезде из Владивостока в Раджин обойдется туристу в 57 тысяч рублей. В эту цену включен проезд, проживание, питание и экскурсии. Немного налички придется взять на чаевые и оплату товаров, которые захочется купить в КНДР.