Туристам озвучили плохие новости насчет поездов в КНДР

По данным туроператора, регулярными такие поездки на поезде не будут — только под важные даты. Дело в том, что такой тур обходится организаторам очень дорого: нужно привлекать силы РЖД, а также арендовать поезд и вагоны, которые привезут туристов из Владивостока и несколько дней спустя заберут обратно. Везти всех из Владивостока в Раджин на одном поезде сейчас невозможно: у железных дорог наших стран разная колейность.