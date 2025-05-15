Индекс Мосбиржи снизился после объявления Путиным состава делегации России

Кроме того, украинские СМИ также раскрыли состав своей делегации, которая отправится на встречу в Стамбул с представителями России. В нее вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.