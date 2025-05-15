Индекс Мосбиржи снизился после объявления Путиным состава делегации России

Индекс Московской биржы начал стремительно снижаться — причиной стало объявление российским лидером Владимиром Путиным состава делегации, которая поедет в Стамбул на переговоры с Украиной. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
14 мая в 23:17 по московскому времени индекс понизился на 1,93 процента, до 2 878,77 пункта.
Согласно данным, к 23:46 ситуация ухудшилась — разница составила минус 2,16 процента к закрытию предыдущего дня 2 863,52 пункта.
На переговорах с украинской стороной в Турции будут присутствовать заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и помощник российского президента Владимир Мединский.
Кроме того, украинские СМИ также раскрыли состав своей делегации, которая отправится на встречу в Стамбул с представителями России. В нее вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.