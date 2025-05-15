Экс-ведущий шоу Top Gear Кларксон едва не погиб во время отдыха на Сейшелах

Британский телеведущий Джереми Кларксон, известный по автомобильным шоу Top Gear и The Grand Tour, заявил в интервью газете The Sunday Times, что в 2024 году едва не погиб во время отдыха на Сейшельских островах.
По словам 65-летнего журналиста, он проводил погружение в воду и почувствовал себя плохо. Доплыв до берега, Кларксон осознал, что у него в легких скопилась жидкость.
Его госпитализировали и диагностировали блокировку одной из артерий. Телеведущему провели стентирование — установку конструкции, помогающей улучшить кровоснабжение через сосуды.
Кларксон отметил, что второй артерии тоже грозила блокировка, и без операции ему бы оставалось жить всего несколько дней. Ведущий также рассказал, что ему из-за проблем со здоровьем он был вынужден существенно изменить образ жизни и отказаться от любимых блюд.
В шутку журналист добавил, что ограничения лишили его всей радости.
Напомним, в октябре 2024 года Кларксон написал, что попал в больницу из-за проблем с сердцем. Его выписали уже на следующий день после операции по установке стента.
В феврале Кларксон назвал премьер-министра Британии Кира Стармера имбецилом и заявил, что предпочел бы видеть вместо него на посту главы британского правительства президента РФ Владимира Путина или других мировых лидеров.