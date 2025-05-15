Экс-ведущий шоу Top Gear Кларксон едва не погиб во время отдыха на Сейшелах

Кларксон отметил, что второй артерии тоже грозила блокировка, и без операции ему бы оставалось жить всего несколько дней. Ведущий также рассказал, что ему из-за проблем со здоровьем он был вынужден существенно изменить образ жизни и отказаться от любимых блюд.