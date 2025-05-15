Большинство российских пенсионеров получают пенсию через банк

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Большинство россиян — более 33,7 миллиона человек — получали пенсию в прошлом году через кредитные организации, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, пенсию через кредитные организации, в том числе с использованием банковских карт, в 2024 году получали более 33,74 миллиона жителей России, а через организации федеральной почтовой связи — более 10,03 миллиона человек.
Другие способы получения пенсии — на счет стационарного учреждения, которым пользуются почти 123 тысячи человек, и на счет исправительного учреждения, у которого чуть более 24,5 тысячи получателей.
Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года.