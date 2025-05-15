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Профессор Дизен: ЕС хочет втянуть США в вооружённый конфликт с РФ

ЕС выдвигает ультиматумы, а также саботирует мирные инициативы.

Источник: Аргументы и факты

Европейские государства стремятся втянуть Соединённые Штаты в конфликт с Российской Федерацией, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен.

«Они вообще не хотят никаких переговоров. Главная цель здесь — втянуть США в конфликт», — сказал он.

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Дизен подчеркнул, что ЕС выдвигает ультиматумы, а также саботирует мирные инициативы.

По его словам, европейские страны уже никак не могут оказать влияние на ход конфликта на Украине.

«Все, что они могут, — это собраться вместе и сделать фото, пытаясь посылать мощные сигналы. Они переживают, что их исключили из переговоров. Вопрос мира будет решаться в первую очередь в Москве и Вашингтоне», — сказал он.

Ранее полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что в переговорах Российской Федерации и Киева в Турции нет места лидерам европейских государств.