Европейские государства стремятся втянуть Соединённые Штаты в конфликт с Российской Федерацией, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен.
«Они вообще не хотят никаких переговоров. Главная цель здесь — втянуть США в конфликт», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Дизен подчеркнул, что ЕС выдвигает ультиматумы, а также саботирует мирные инициативы.
По его словам, европейские страны уже никак не могут оказать влияние на ход конфликта на Украине.
«Все, что они могут, — это собраться вместе и сделать фото, пытаясь посылать мощные сигналы. Они переживают, что их исключили из переговоров. Вопрос мира будет решаться в первую очередь в Москве и Вашингтоне», — сказал он.
Ранее полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что в переговорах Российской Федерации и Киева в Турции нет места лидерам европейских государств.