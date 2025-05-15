Силы ПВО Венгрии сбили БПЛА ВСУ в районе границы между странами

Силы противовоздушной обороны Венгрии ликвидировали над территорией страны беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в Magyar Hirlap.
Дрон засекли с помощью радара над городом Токаем еще на прошлой неделе, однако стало известно об этом только 15 мая.
Подобные случаи уже происходили ранее. Однако данная ситуация привлекла внимание в большей степени из-за нарастающего конфликта разведок, который уже перешел на уровень военного противостояния.
В последние несколько месяцев со стороны Украины предпринимались многочисленные попытки нарушить воздушную границу Венгрии беспилотниками.
По данным издания, венгерским военным удалось уничтожить как минимум один.
Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что власти страны приняли решение депортировать двух украинских дипломатов после сообщения Службы безопасности Украины (СБУ) о шпионах.
Ранее также появилась информация о том, что Всего за несколько часов до этого появилась информация о том, что сотрудники СБУ на территории Украины раскрыли агентурную сеть военной разведки Венгрии — двое человек задержаны по обвинению в шпионаже.