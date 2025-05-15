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В России пенсионеров хотят освободить от налога на садовые дома: подробности

В Госдуму внесут проект об освобождении пенсионеров от налога на садовые дома.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму в четверг 15 мая внесут законопроект об освобождении пенсионеров от уплаты налога на недвижимость, если речь идет о садовом доме площадью более 50 квадратных метров.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, добавив в перечень льготируемых объектов “единственный садовый дом”», — цитирует РИА Новости фрагмент пояснительной записки к документу.

Сообщается, что налоговую льготу предлагается распространить и на некоторые другие социально уязвимые категории граждан, что снизит налоговую нагрузку на них.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил создать единую межведомственную рабочую группу, которая будет решать оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества.

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