В России пенсионеров хотят освободить от налога на садовые дома: подробности

В Госдуму в четверг 15 мая внесут законопроект об освобождении пенсионеров от уплаты налога на недвижимость, если речь идет о садовом доме площадью более 50 квадратных метров.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, добавив в перечень льготируемых объектов “единственный садовый дом”», — цитирует РИА Новости фрагмент пояснительной записки к документу.
Сообщается, что налоговую льготу предлагается распространить и на некоторые другие социально уязвимые категории граждан, что снизит налоговую нагрузку на них.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил создать единую межведомственную рабочую группу, которая будет решать оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества.
Напомним, что для получения земельного участка в России в 2025 году не обязательно платить деньги. Подробно рассказываем, как бесплатно получить в собственность участок и какие документы для этого потребуются, здесь на KP.RU.