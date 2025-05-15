В России предложили ввести штрафы за запрещенный контент в видеоиграх

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Депутаты предложили исправить ситуацию, когда сетевые игры становятся инструментом антироссийской пропаганды. Причем все чаще в этом процессе используются технологии искусственного интеллекта. В то же время в законах, которые сейчас действуют в России, прямого запрета на распространения такой информации нет.