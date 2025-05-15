В России предложили ввести штрафы за запрещенный контент в видеоиграх

В России предложили ввести новые штрафы. Под запрет могут попасть видеоигры, в которых имеется антироссийский и деструктивный контент. За размещение такого контента в Думе предложили вести административную ответственность и накладывать крупные штрафы. Об этом «Известиям» сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный.
Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Депутаты предложили исправить ситуацию, когда сетевые игры становятся инструментом антироссийской пропаганды. Причем все чаще в этом процессе используются технологии искусственного интеллекта. В то же время в законах, которые сейчас действуют в России, прямого запрета на распространения такой информации нет.
Выборный предложил ввести для нарушителей штрафы в сумме от 400 тысяч до 5 миллионов. А сами сомнительные и вредные игры конфисковывать.
По мнению одного из авторов инициативы, председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яны Лантратово, такое регулирование сможет послужить защитой для молодежи от деструктивного контента.
Ранее в Госдуме предложили платить россиянам за информацию о мигрантах-нарушителях. Депутаты считают, что стоит поощрять сообщения о нахождении в стране лиц без необходимой регистрации, без трудового патента, действующей визы и т. д.