На Солнце зафиксировали четвертую за день сильную вспышку

Напомним, в ноябре глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачёв проинформировал, что в 2025 году, скорее всего, будет достигнут максимум солнечной активности. По его словам, большинство прогнозов указывало на то, что пик придётся на весну-лето.