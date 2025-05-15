На Солнце зафиксировали четвертую за день сильную вспышку

Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали на Солнце новую вспышку, которую по интенсивности отнесли к классу M, сообщается на сайте этого научно-исследовательского центра.
«14 мая 21:11 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4087 (N17E60) зарегистрирована вспышка M4.7 продолжительностью 29 минут», — отметили в организации.
Речь идёт о четвёртом по счёту выбросе энергии такой мощности, произошедшем на Солнце 14 мая. Ранее были зарегистрированы вспышки М5.3, М1.2 и М7.7. Кроме того, 14 мая была зафиксирована ещё одна вспышка — класса Х (Х2.5).
Напомним, в ноябре глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачёв проинформировал, что в 2025 году, скорее всего, будет достигнут максимум солнечной активности. По его словам, большинство прогнозов указывало на то, что пик придётся на весну-лето.